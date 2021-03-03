Ekonomik reformun 'kırmızı çizgileri' belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak ekonomik reform paketinin kırmızı çizgileri belli oldu. Pakette tüm kesimlerden gelen öneriler, talepler ve şikayetler değerlendirilerek kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlendi.

Ekonomi yönetiminin uzun süredir tüm kesimlerle sürdürdüğü ekonomik reform paketi gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kamuoyuna duyurulacak. Pakette, tüm kesimlerden gelen öneriler, talepler, şikayetler değerlendirilerek öncelikler ve acil olanlar kısa, orta ve uzun vadeli hedefler olarak belirlendi.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre ekonomik istikrara özel vurgu yapılan reform paketinde ‘kırmızı çizgiler’ enflasyonun düşürülmesi, cari açığın azaltılması, doğrudan yatırımların daha cazip hale getirilmesi, mali disiplinin tavizsiz uygulanması, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması, katılım finans sistemine ağırlık verilmesi ve kamuda harcamaların kontrol edilmesi olacak.

Adalet terazisine reform ayarı

Bütçe açığının azaltılması için tedbirlerin yer alacağı reform paketinde yeni hükümet sistemine uygun şekilde yatırımların cazip hale getirilmesi, yatırım iştahının arttırılması, iş dünyasının sürekli şikayet ettiği bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması, yatırım mevzuatının sadeleştirilmesi ve finansmana erişim imkanlarının artırılmasına dönük başlıklar bulunuyor. Bu çerçevede, yatırım sırasındaki izin süreçlerinin kısaltılması ve uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesine dönük kapsayıcı adımlar atılacak.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) yeniden yapılandırılmasına dönük hedeflere de yer verilecek. Ekonomik reform paketiyle üretimde yapısal dönüşümün teşvik edilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması da planlanıyor. Ekonomik reform paketiyle stratejik konumu nedeniyle Türkiye’nin yatırımlar için güvenli liman olduğu mesajı verilerek, istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığının ortaya konulması hedefleniyor.