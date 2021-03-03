ASO Başkanı Özdebir: Ara malı, iç piyasa yerine Suriye ve Irak’a gönderenler var

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Özdebir, enflasyon eğilimindeki bozulmanın sürdüğünü belirterek, enflasyonist ortamda iş yapma imkanının zorlaştığını söyledi.

Özdebir, elindeki ara malı iç piyasaya vermek yerine Suriye, Irak gibi ülkelere gönderenlerin iç piyasanın yükselmesine yol açtıklarını aktardı.

Şubat ayı enflasyon verilerini değerlendiren Özdebir, özellikle iç talebi canlandırmaya yönelik politika tercihleri karşısında arz tarafında yeterli artış gerçekleşmemesi durumunda,artmaya devam edeceğini kaydetti.

Dünya'nın aktardığı habere göre, Yİ-ÜFE’nin yüzde 27’ye kadar yükselmesinin üretici maliyetinin her geçen gün arttığını gösterdiğine dikkat çeken Özdebir, "Bu maliyetlerin büyük bir kısmını tüketiciye yansıtmayıp kendisinde kaldığını ortaya koymaktadır. Nasıl ki halkın enflasyondan en az etkilenmesi için gıda fiyatları önemseniyor ve kontrol edilmeye çalışılıyorsa, sanayicinin enflasyonuna da en az o kadar önem vermeliyiz. Çünkü bu da sanayicinin maliyetlerini etkiliyor ve rekabet gücünü azaltıyor” diye konuştu.

Üreticilerin iç piyasada ara mal bulmakta zorlandığı için üretim sürecinde aksamalar olduğuna vurgu yapan Özdebir, "Çünkü bazı tüccarlar ellerindeki ara malı iç piyasaya vermek yerine, Suriye, Irak gibi ülkelere satarak hem ülke içinde fiyatların yükselmesine hem de yurt içindeki üreticilerin tedarik zincirinin bozulmasına neden olmaktadır. Sürekli olarak katma değerli ürünlerin artırılması gerektiğini söylüyoruz ancak, bazı firmalar ara mal niteliğindeki ürünleri iç pazar yerine ihraç ederek ekonominin katma değer yaratmasına sekte vuruyorlar” İfadelerini kullandı.