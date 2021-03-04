Netflix'ten Türkiye üyelik ücretlerine zam

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye üyelik ücretlerine zam yaptı. 3 farklı üyelik modelinin yer aldığı platformda abonelik ücretleri yüzde 20 ile 50 arasında arttı.

Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerini artırdı. Abonelik için sunulan 3 paket de zamlanırken, en büyük yüzdesel artış, temel pakette gerçekleştirildi.

Netflix, son olarak 20 Haziran 2019'da fiyatlarına zam yapmıştı. Zammın ardından yeni Netflix abonelik ücretleri şu şekilde:

Temel plan ücreti: 17.99 liradan 26.99 liraya yükseltildi. (Yüzde 50 zam)

Standart plan ücreti: 29.99 liradan 40.99 liraya yükseltildi. (Yüzde 37 zam)

Özel plan ücreti: 41.99 liradan 54.99 liraya yükseltildi. (Yüzde 30 zam)

Netflix'ten zam açıklaması

Zam duyurusunu yapan Netflix sözcüsü, içerik kütüphanesini zenginleştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için üyelik ücretlerinin güncellendiğini söylerken, şu ifadelere yer verdi: