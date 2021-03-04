Rosenergoatom'un Akkuyu Nükleer A.Ş.'deki payı 2020'de yüzde 11 arttı

Rusya'daki tüm nükleer santrallerin işletmesini yürüten Rosenergoatom şirketi, geçen yıl yapılan ikinci halka arz kapsamında toplam 9.9 milyar ruble (911 milyon Türk Lirası) tutarındaki Akkuyu Nükleer A.Ş. hisselerini satın aldı ve şirketin toplamda 15 milyon hissesine sahip oldu.

Bu satın alma sonucunda Rosenergoatom'un Akkuyu Nükleer A.Ş.'deki hissesi yüzde 11 artışla yüzde 32.29'a yükseldi.

Hissedar şirketleri Rus hükümeti belirliyor

Mayıs 2010'da Rusya ve Türkiye arasında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası ve işletilmesi konusunda bir anlaşma imzalanmıştı. Aralık 2010'da kurulan Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin hissedarları Rus hükümeti tarafından yetkilendirilmiş şirketlerden oluşuyor. Hükümetlerarası anlaşmanın şartlarına göre, Rus tarafı projenin yüzde 49'undan fazlasını diğer yatırımcılara satma hakkına sahipken yeni yatırımcıların projeye girmeleri için Türk tarafının onayı zorunlu koşul olarak belirlendi.

Türkiye'de inşa edilen ilk nükleer santral olan Akkuyu NGS, küresel nükleer endüstride yap-sahip ol-işlet modeli kullanılarak uygulanan ilk proje. Projenin maliyeti ise yaklaşık 20 milyar dolar.

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinin inşaatı Nisan 2018'de, ikinci ünitenin inşaatı Nisan 2020'de başlamıştı. Geçtiğimiz ay Enerji Bakanı Fatih Dönmez, santralin üçüncü ünitesinin temel atma töreninin 10 Mart'ta yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

Dönmez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'taki törene online olarak katılacağını söylemiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, temel atma töreni için Putin ile Erdoğan arasında telekonferans düzenlenmesi olasılığı üzerinde çalışıldığını ifade etmişti.