İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat uygulaması sona eriyor

Türkiye’de, bir süredir iç hat uçak bilet fiyatlarında 'tavan' fiyat uygulanıyor. Biletlerde 'tavan' fiyat, en son 2019 yılının sonunda belirlendi. Bilet fiyatlarının, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde, 450 lirayı geçemeyeceği kayda bağlandı.

Tavan fiyat uygulaması, özellikle bayram ve tatil günleri bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için gündeme gelmişti.

Habertürk gazetesinden Olcay Aydilek'in haberine göre iç hat uçak biletlerinde, 'tavan' uygulamasının kaldırılması gündeme geldi. Ankara, bu konuda kolları sıvadı ve havacılık sektörüyle temasa geçti.

Peki, yeni fiyatlar nasıl belirlenecek? Öncelikle, bilet fiyatlarına esas oluşturacak (başta jet yakıtı olmak üzere) temel parametreler tek tek belirlenecek. Bu parametreleri ya da değişkenleri içerecek bir formül oluşturulacak. Söz konusu formül işletilecek ve bilet fiyatları, 'makul' ölçüleri aşmayacak biçimde yeniden hesaplanacak. Böylece, herhangi bir müdahale gerektirmeden bilet fiyatları belirlenmiş olacak.

'Mevzuatta yok'

Kaynaklar, sivil havacılığa ilişkin mevzuatta 'tavan' fiyatı kapsayacak bir maddenin olmadığını belirterek, önceki yıllarda Ulaştırma Bakanlığı ile havacılık sektörünün bu konuda bir adımının söz konusu olduğunu söyledi.

Kaynaklar, bilet fiyatlarının piyasa koşullarında belirlenmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Kaynaklar, turizm sezonu açılmadan çalışmanın tamamlanabileceği mesajını verdi. Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından son kararı, siyasi otorite verecek.