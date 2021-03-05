OPEC+ Rusya ve Kazakistan'da petrol üretiminin artırılması konusunda anlaştı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, Rusya'nın nisan ayında petrol üretimini günde 130 bin varil, Kazakistan'ın 20 bin varil artırması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, OPEC+ ülkelerinin Rusya'nın nisan ayında petrol üretimini günde 130 bin varil, Kazakistan'ın 20 bin varil artırması ve diğer ülkelerin günlük üretim hacminin olduğu gibi korunması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Açıklamada, "Toplantının ardından anlaşmaya katılan ülkeler, mevcut petrol üretim seviyesinin Nisan 2021'e kadar uzatılmasına karar verdi. Aynı zamanda Rusya ve Kazakistan için özel koşullar kararlaştırıldı. Buna göre, Rusya aynı dönemde petrol üretimi günde 130 bin varil, Kazakistan 20 bin varil artıracak" denildi.