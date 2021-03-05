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    Tarihi Yarımada esnafından halka destek çağrısı: 'Ellerinden gelen indirimi yapacaklar'

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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202103051043958181-tarihi-yarimada-esnafindan-halka-destek-cagrisi-ellerinden-gelen-indirimi-yapacaklar/

    Pandemi nedeniyle zor günler geçiren Tarihi Yarımada esnafı, halka destek çağrısı yapacak. 20 Mart-20 Nisan arasında indirim yapmayı planlayan esnaf, halka "Gelin, bize can suyu verin" diyecek.

    Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ticaretteki dengeleri altüst ettiği ortamdan en fazla etkilenen kesimlerden biri olan küçük esnaf, bugünlerde çarkları döndüremiyor. Vadesi gelen banka kredileri, ödenemeyen çekler, vergi borçları karşısında esnaf bir çıkış yolu arıyor.

    Dünya gazetesinden Özge Yavuz'un haberine göre bu sıkıntıyı bertaraf etmenin yollarını arayan esnafın sesi bu kez de Tarihi Yarımada’dan duyulmaya başlandı. 1461’de kurulan Kapalıçarşı başta olmak üzere, Mısır Çarşısı, Mahmutpaşa, Sultanhamam gibi merkezi alanları kapsayan Tarihi Yarımadada’ki 40 bine yakın esnaf, sesini hem devlete hem de bu kez farklı bir şekilde vatandaşa duyurmak için harekete geçti.

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    Projenin mimarı Tarihi Yarımada Girişimci İşadamları Derneği’nin Başkanı Yusuf Yetişgin, esnafın gerçekten çok zor günler yaşadığını, Kapalıçarşı esnafının cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar zor duruma düştüğünü söyledi.

    Yetişgin, "Esnaf, kredilerini ödeyemiyor, çekleri dönüyor. Bunun için bir can suyuna ihtiyaç var. Acil bir devlet yardımı lazım. Vatandaşın da bu esnafa el uzatmasını istiyoruz. Çünkü bizim esnafımız yeri geldi vatandaşa taksit yaptı, yeri geldi vatandaşın parası çıkmayınca ödeme kolaylığı sağladı. Hatta deprem gibi birçok afette giyim başta olmak üzere kamyonlarca ürün yardımında bulundu. Şimdi sıra vatandaşta. 'Gelin bu esnafa sahip çıkın' demeye hazırlanıyoruz" dedi.

    Kuyumcu esnafından tekstilcisine, gıdacısından züccaciyecisine kadar 40 bin esnafın büyük bir bölümünün 20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında yüzde 10 ila 70 arasında değişen oranlarda indirime gideceğine, bu girişimin halkı bölgeye çekmeye katkı sağlayacağına işaret eden Yetişgin, "Halkı davet ediyoruz, alışverişe gelsinler, esnaf da elinden gelen indirimleri yapacak. Hep beraber ekonomimize bir can suyu verelim" dedi.

    Tarihi Yarımada’daki esnafın dolaylı olarak Anadolu’nun her bölgesine ekonomik katkı sunduğunu da dile getiren Yetişgin, bu çağrıyı bir kamu spotu olarak yayınlayacaklarını belirterek, "Esnafa sahip çıkmak amacıyla ünlülerle kamu spotu hazırlayacağız. İki tane de siyasi isimden kamu spotunda çıkması için talepte bulunacağız" diye konuştu.

    Kumkapı’da da özel fiyat devreye girecek

    Kumkapı'daki balıkçıların da zor durumda olduğunu açıklayan Yusuf Yetişgin, bu bölgeye de daha çok müşteri çekmek için burada da özel fiyat uygulamasını devreye alacaklarını bildirdi. Kumkapı’ya özel bir etkinlik planladıklarını açıklayan Yetişgin, "Herkes zorda. Kimse esnafın gerçek durumunu konuşmuyor. İnsanlar elektrik, su faturalarını ödeyemiyor. Devlet en azından tüm vergileri, banka kredilerini, stopajları 1-2 yıl ertelemeli. Para vermesin, borcu silmesin ama ertelesin. Bu bile esnafa can suyu olur" diye konuştu.

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    Tarihi Yarımada’nın simgesi Kapalıçarşı, Koronavirüs sonrası bambaşka bir hal aldı. Eskiden boş dükkan bulmanın neredeyse imkansız olduğu, hava paralarının döndüğü çarşıda, esnaf dertli. Yusuf Yetişgin, her 3 dükkan işletmecisinden 1’inin işi devretmek istediğini söylüyor. Pandemi öncesinde günlük 350 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan çarşıda bu sayı yüzde 5’lere düşmüş durumda.

    Etiketler:
    koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Ekonomi, Esnaf, Tarihi Yarımada
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