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    Hibrit otomobil satışları otogazlı otomobil satışlarını geçti

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202103051043959054-hibrit-otomobil-satislari-otogazli-otomobil-satislarini-gecti/

    Türkiye otomobil pazarında yılın 2 ayında elektrikli otomobillerin satışlardan aldığı pay yüzde 0.2, hibrit otomobillerin payı yüzde 8.7, otogazlı otomobil satışlarının payı da yüzde 7.9 oldu.

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.4 büyüdü.

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 102 bin 232 adet olarak belirlendi.

    Yalnızca otomobil satışları, 2021 yılı iki aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.1 artarak 80 bin 107 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 51 büyüyerek 22 bin 125 adede ulaştı.

    Dizel otomobil satışları azaldı

    2021 şubat sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları, 47 bin 386 adetle yüzde 68.1 pay aldı.

    Dizel otomobil satışları 21 bin 946 adetle yüzde 27.4 paya sahip olurken, otogazlı otomobil satışlarının payı da 3 bin 658 adetle yüzde 7.9 olarak belirlendi.

    Benzinli otomobil satışları şubat sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68.1 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 7.9 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 15,5 geriledi.

    Geçen yılın şubat ayı sonu itibarıyla 28 bin 184 adet benzinli, 25 bin 960 adet dizel ve 3 bin 390 adet de otogazlı otomobil satışı gerçekleştirilmişti.

    Artış trendine rağmen Türkiye'de de pazar payı henüz düşük

    Türkiye'de şubat ayı sonunda 138 elektrikli ve 6 bin 979 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.

    Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 0.1'den yüzde 0.2'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3.6'dan yüzde 8.7'ye yükseldi.

    Geçen yılın şubat ayı sonunda 2 bin 129 hibrit ve 80 de elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti.

    Artış trendine rağmen elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının pazar payı henüz düşük seviyelerde bulunuyor.

    Şubat ayında 55 elektrikli otomobil satıldı

    Bu yılın şubat ayı satışları ele alındığında 55 adet elektrikli , 3 bin 687 adet de hibrit otomobil alıcı buldu.

    Şubat satışlarında elektrikli otomobillerin payı yüzde 0.2'den yüzde 0.1'e gerilerken, hibrit otomobillerin payı yüzde 3.5'ten yüzde 8.2'ye çıktı.

    Ayrıca bu yılın şubat ayında elektrikli otomobil satışlarının geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 16.7 azaldı, hibrit satışları ise bu dönemde yüzde 176.8 arttı.

    Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre değerlendirildiğinde; 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 31 bin 166 adetle yüzde 38.9 pay ve 120-140 gr/km arasındaki otomobiller de 25 bin 720 adetle yüzde 32.1 pay aldı.

    Şubat ayı verileri, elektrikli ve hibrit otomobillerin satışında artış trendinin sürmesine karşın dünyada da henüz yeni yaygınlaşan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna ve yakın zamanda elektrikli otomobillerdeki ÖTV artışının satışları olumsuz etkilediğine işaret etti.

    Türkiye'de 10 sürücüden 6’sı elektrikli araç almak istiyor

    Öte yandan, dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan'ın Kasım 2020'de, yani son ÖTV düzenlemesi öncesinde 22 ülkede gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’deki sürücülerin elektrikli araçlara karşı olumlu tutumu dikkati çekti. Buna göre, araştırmaya katılan her üç sürücünden ikisinin elektrikli araçlara karşı çok olumlu bir tutuma sahip olduğu ortaya çıkarken, bu tutumunun son yıllarda zirve yaptığı görüldü.

    Türkiye’nin elektrikli araçlara olan tutumu son 3 yılda yüzde 69 daha olumlu oldu. Türkiye’yi yüzde 62 ile Portekiz izledi. Romanya, Yunanistan ve İtalya da elektrikli araçlara karşı son 3 yılda daha olumlu tutum sergileyen ülkeler arasında yer aldı. Araştırma genelinde sürücülerin dörtte birinden fazlası bir sonraki araçlarının kesinlikle elektrikli olacağını belirtirken, elektrikli araç alma niyetine bakıldığında Türkiye araştırmada birinci sırada ipi göğüsledi.

    Buna göre, Türkiye’deki sürücülerin yüzde 61’i, başka bir ifadeyle, her 10 sürüden 6'sı elektrikli araç almak istediğini belirtti. Türkiye’yi yüzde 51’le İtalya, yüzde 49’la Portekiz takip etti.

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    Etiketler:
    Araba, Ankara, İstanbul, elektrikli araç, ağır ticari araç, Türkiye, Otomobil
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