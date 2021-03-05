'Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa ediyor' iddiası

ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği iddia edildi. Atilla, iddialar hakkında "O yönde bir karar alırsam resmi bilgilendirme yapılır" dedi.

ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen ve ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine başlayan Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği öne sürüldü.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Atilla'ın cuma günü izne çıktığını ve ilerleyen günlerde hissedarlar görüşene kadar geri dönmeyeceğini ifade etti. Hem Borsa İstanbul, hem de Atilla'nın kendisi izinde olduğunu doğruladı, ancak daha fazla yorum yapılmadı.

Borsa Istanbul'un Genel Müdürü Hakan Atilla istifa ediyor pic.twitter.com/2qz7wRZInd — Meliha Okur (@melihaokur2) March 5, 2021

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözcüsü de konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

'O yönde bir karar alırsam resmi bilgilendirme yapılır'

Hakkındaki iddialara ilişkin Odatv'ye konuşan Atilla, izne ayrıldığı bilgisini doğrulayarak "İzne ayrıldım izin kararı şahsıma ait dava veya başka konularla alakası yok" dedi.

Ailla, "İddialara cevap vermek anlamlı değil, o yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar elbette" yorumunu yaptı.

Atilla, 2019'un ekim ayında eski Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından göreve BİST Genel Müdürlüğü'ne atandı. Atilla, Halkbank'ta çalışırken İran'ın yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. ABD'de 32 ay hapis cezasına çarptırılan Atilla, 28 ay tutuklu kalmasını ardından Türkiye'ye dönmüştü.