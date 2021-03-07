CHP, 'Kovid-19 Salgınının 1. Yılında Emekçilerin Durumu Raporu' hazırladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yazılı açıklamasında, 'Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının 1. Yılında Emekçilerin Durumu Raporu'nu paylaştı.
Salgın sürecinin bir sağlık sorunu olmaktan öte emekçiler açısından sosyal ve ekonomik soruna dönüştüğü belirtilen rapora ilişkin bilgi veren Ağbaba, Kovid-19 nedeniyle getirilen işten çıkarma yasağının 17 Mart'a kadar uzatıldığını hatırlattı.
İŞKUR 2021 Ocak ayı verilerine göre Türkiye'de 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 1.5 milyon kişinin işsizlik ödeneğine başvurduğunu, işsizlik ödeneğinden yararlananların sayısının 509 bin kişi ile sınırlı kaldığını savunan Ağbaba, sendika üyesi işçilerin Kod-29'dan yani ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlal gerekçesiyle işten çıkarma yasağına rağmen işten çıkarıldığını belirtti.
Salgın döneminde son bir yılda geniş tanımlı işsiz sayısının 3.5 milyon kişi arttığını, işsizlikte ülke tarihinde yeni bir rekor daha kırıldığını ifade eden Ağbaba, son bir yılda iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısının 4 milyon 832 bin olduğunu, bu rakamın ilk kez resmi işsiz sayısı 4 milyon 5 bini geçtiğini kaydetti.
Pandemi döneminde özellikle çalışan yoksulluğunda yaşanan artış dikkat çekti. Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin uygulaması ve bu süreçte işsizlik ödeneği alarak gelir kaybına uğrayan çalışan sayısı 7.2 milyona yükseldi.
2020 yılının nisan ayından geçtiğimiz ocak ayına kadar gelir kaybına uğrayan toplam 7.2 milyon çalışana 41 milyar lira işsizlik ödeneğinden destek verildi. Bu durumda iktidar 10 aylık süre içinde 7.2 milyon çalışana ortalama 569 lira ücret desteğinde bulunmuş oldu."
Ağbaba, 2020 yılında İşsizlik Sigorta Fonu'ndan işverenlere teşvik destekleri, aktif iş gücü ve işbaşı eğitim programları başlığı altında toplamda 23.7 milyar lira ödendiğini belirterek, işverenlerin, ücretsiz izin uygulaması kapsamında toplam 8,2 milyar lira alan 2 milyon 471 bin kişiden 2.9 kat daha fazla ödenek aldığını belirtti.
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