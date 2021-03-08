'Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, görevi bırakacak' iddiası

Bloomberg'ten Kerim Karakaya ve Cağan Koç'un haberine göre Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, görevini bırakacak. Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre Sönmez, görevinden istifa edecek.

The chief executive of Turkey’s sovereign wealth fund is set to step down, according to sources, deepening a shakeup at top economic institution https://t.co/47lJpfIp1S — Bloomberg (@business) March 8, 2021

Bugün Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği belirtilmişti.

Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan var

TVF'nin yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oturuyor.

Yönetim kurulundaki diğer isimler ise şöyle: Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Burak Dağlıoğlu ve Zafer Sönmez.

2016 yılında kurulan Varlık Fonu, 12 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı.