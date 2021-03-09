Kayıt
11:13 09 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Bitcoin 54 bin doları aştı

    © AFP 2021 / JACK GUEZ
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103960/57/1039605776_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_acf6bc1309e5a7fedf68151835c3a95d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202103091043984544-bitcoin-54-bin-dolari-asti/

    Kripto para birimi Bitcoin, kurumsal yatırımcıların satın alma yapmasıyla birlikte yeniden yükseliş trendine girdi.

    ABD merkezli mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy’nin ardından, Çin merkezli teknoloji şirketi Meitu yaklaşık 40 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum aldığını açıklamasıyla, Bitcoin 54 bin dolar sınırına kadar tırmanırken, piyasa hacmi de yeniden 1.0 trilyon doları aştı.

    Meitu’dan yapılan açıklamaya göre şirket, 22.1 milyon dolar tutarında 379.12 Bitcoin ve 17.9 milyon drolar tutarında 15 bin Ethereum satın aldı. Galaxy Digital de, 2021 yılında toplam 32 milyon dolarlık Ethereum satın aldığını açıkladı.

    Microstrategy CEO’su Michael Saylor da önceki gün yaptığı açıklamada, ortalama 48.888 dolardan 205 Bitcoin daha satın aldıklarını duyurdu. Analistlerin hesaplamalarına göre, şirketin toplam Bitcoin varlıkları, bugünkü fiyatlara göre 4.59 milyar dolar değerine denk gelecek biçimde 91.064 Bitcoin’e ulaştı. Şirketin ortalama Bitcoin alım fiyatı 24.119 dolar, toplam maliyeti de 2.2 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

    Bitcoin
    © REUTERS / DADO RUVIC
    Bitcoin madenciliğinin üslerinden Çin'in İç Moğolistan bölgesi, kripto para faaliyetlerine son verme planı hazırladı
    Son 24 saat içinde 49.508.38 ve 53.993.39 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.71 artışla 53.940.93 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.84 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 60 milyar dolarlık artışla yeniden 1.0 trilyon dolar sınırını aştı dolara yükseldi.

    Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58.330.57 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat’ta görmüştü.

    Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.96 artışla 1.843.87 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 18.65’i buldu.

    Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 566 milyar dolardan 1 trilyon 659 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

    Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 17 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasındaydı.

    Etiketler:
    Dolar, Ethereum, Kripto para, Bitcoin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, “Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda” dedi.
    Muğla’da deniz dibi temizliği: Sahilde olması gereken onlarca şezlong çıkarıldı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Milli Uzay Programı’nın 10 hedefi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet