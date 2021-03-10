Yerli otomobilde yeni gelişme: Karel tedarikçi oldu

5 yıldır otomotiv teknolojilerine yönelik çalışmalar yapan Karel, TOGG’un bagaj kapağı kontrol ünitesi tasarımı ve üretim faaliyetleri için tercih edildiğini açıkladı.

Türkiye’nin Otomobili’nin fabrikasının inşaası hızla devam ederken teknoloji alanında da gelişme yaşandı. Elektronik alanında faaliyet gösteren ve yerli şirket olan Karel, TOGG’un araçlarının bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretimini gerçekleştirecek.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre TOGG’la teknolojik açıdan görüşmeler yürütüldüğü ve bunun neticesinde çeşitli projelerin TOGG’a sunulduğu belirtildi. TOGG ise bagaj kapağı kontrol ünitesi için tasarım ve üretim faaliyetlerinin Karel tarafından yapılmasının kararlaştırıldığını şirkete bildirdi.

Böylece Karel TOGG’un bünyesinde doğrudan tedarikçi listesinde yer alacak.

Şirketten yapılan açıklama şöyle: