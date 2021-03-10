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    Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı

    © AFP 2021 / YASIN AKGUL
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202103101043993562-ocak-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi/

    İşgücü istatistiklerini yeni veri seti ile paylaşmaya başlayan TÜİK, ocak ayında işsizliği yüzde 12.2 olarak açıkladı.

    Hesaplama yönteminde değişikliğe giden Türkiye İstatistik Kurumu (TÜK), üçer aylık hareketli ortalamalar yerine bundan böyle bağımsız aylık tahminlere ilişkin işgücü verilerini paylaşacak. Bir önceki yöntemle kasım dönemi işsizlik verisi yüzde 12.9 düzeyindeydi. 

    Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.4 puanlık azalış ile yüzde 12.2 seviyesinde gerçekleşti.

    İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 1.2 puanlık artış ile yüzde 43.8 oldu.

    Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılım yüzde 49.9

    İşgücü 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 821 bin kişi artarak 31 milyon 567 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1.2 puanlık artış ile yüzde 49.9 olarak gerçekleşti.

    Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24.7

    15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.7 puanlık azalışla yüzde 24.7, istihdam oranı 0.5 puan artarak yüzde 30.1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 39.9 seviyesinde gerçekleşti.

    İstihdamın yüzde 54.5'i hizmet sektöründe

    Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 366 bin kişi, sanayi sektöründe 14 bin kişi, hizmet sektöründe 451 bin kişi artarken inşaat sektöründe 9 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.6'sı tarım, yüzde 21.1'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 54.5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

    Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 29.1

    Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 29.1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19.7 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22.5 olarak gerçekleşti.

    Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı yüzde 13.4

    Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0.7 puan azalarak yüzde 13.4 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 226 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi olarak gerçekleşti.

    Mevsim etkisinden arındırılmamış istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0.6 puan azalarak yüzde 42.9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 162 bin kişi artarak 27 milyon 115 bin kişi oldu.

    Etiketler:
    genç, Ekonomi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik
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