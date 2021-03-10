Motorine 22 kuruş zam: Pompa fiyatlarına yansımayacak

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi



11/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 22 KRŞ/LT



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.