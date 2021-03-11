Dolar/TL kuru 7.50'nin altında

Döviz kurlarında haftanın ilk günü yaşanan yüzde 3'leri bulan yükselişler, ABD tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte geriledi.

Dün, günün son saatlerinde 7.50'nin altına gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde 7.48-7.49 seviyelerinden değerleniyor. Dünya'nın aktardığına göre, dolar ile benzer grafikleri çizen euro/TL de 8.95'lerden işlem görüyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirisindeki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle 6.90 seviyelerinde seyreden dolar/TL, 7.78'in üzerine kadar yükselmişti.