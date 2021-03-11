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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, COVID-19 ve Toplum etkinliğinin açılışında konuştu

    Bakan Varank'tan Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasıyla ilgili açıklama

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202103111044003289-bakan-varanktan-Xiaominin-turkiyedeki-fabrikasiyla-ilgili-aciklama/

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Varank, "Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak" dedi.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, dünyanın en büyük şarj ve akıllı telefon aksesuarı üreticisi Finlandiya menşeli Salcomp ile Türkiye’de yapacağı üretim için İstanbul Avcılar’ı seçti. Burada 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrika binası baştan aşağı yenilendi.

    Xiaomi Redmi Note 9 kutu içeriği
    © Fotoğraf : Twitter/XiaomiTurkiye
    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Türkiye'de üretime başlıyor: Yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanacak
    15 bin metrekarelik kapalı alanı, 7500 metrekarelik temiz odası bulunan üretim tesisinde Salcomp’un teknoloji çözüm ortaklığını ise Kontrolmatik firması üstlendi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi’nin akıllı telefon üretimi için test çalışmalarının devam ettiği üretim tesisini ziyaret etti.

    Varank’a incelemelerinde Xiaomi Orta Doğu Genel Müdürü Ronnie Wang, Xiaomi Türkiye Müdürü Usher Liu, Salcomp Türkiye Müdürü David Chang, Salcomp Operasyon Yöneticisi George Deng ile Kontrolmatik CEO’su Sami Aslanhan eşlik etti.

    Fabrikadaki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Varank, özetle şunları söyledi:

    • "Özellikle global teknoloji firmalarının Türkiye’de akıllı telefon pazarına yatırım yapmaya başladıklarını daha önce konuşmuştuk. Tüm Türkiye’nin aslında merakla beklediği bir husustan bahsediyoruz. Xiaomi telefonlarının üretildiği ve önümüzdeki dönemde üretileceği Avcılar’daki fabrikayı ziyaret ediyoruz. Bildiğiniz gibi Xiaomi bir global teknoloji firması. Şu anda marka olarak dünyada en üst sıralara tırmanan, dünyanın en güçlü firmaları arasında yer alan Çin menşeili bir firma. İşte Xiaomi artık telefonlarını Türkiye’de üretmeye başlıyor.

    'Fabrikayı yenilediler'

    • Tabii firmanın stratejisi, kendileri üretim yapmıyorlar. Genelde partnerlerle, ortaklarla üretim gerçekleştiriyorlar. Türkiye’de seçtikleri üretici firma da Salcomp. Salcomp da yine tüm dünyada teknoloji alanında üretim yapan çok önemli bir global marka. İşte bugün burada bulunduğumuz fabrika aslında 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrika. Burayı satın aldılar. Burada gördüğünüz şekilde modern bir şekilde fabrikayı yenilediler. 15 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapacaklar. Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik ‘temiz oda’ oluşturdular.

    'Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye’de satılmaya başlayacak'

    • Telefon üretimleri SKD ya da CKD’den başlayabiliyor. SKD, daha az parçanın montajla bir araya getirilmesi. CKD ise komponentlerin daha en baştan itibaren üretilip yerleştirilmesiyle yapılan bir üretim çeşidi. Global firmalar, Türkiye’ye gelerek CKD’den itibaren artık üretim yapmaya başlayacaklar. Burada Xiaomi telefonlarının üretim testleri yapılmaya başlandı. Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye’de satılmaya başlayacak. Bu senenin sonuna kadar da firma, CKD yatırımlarını tamamlamayı düşünüyor.

    'Bu tesislerde yıllık 5 milyon telefon üretme kapasitesine ulaşılacak'

    • Bu gördüğünüz tesislerde yıllık 5 milyon telefon üretme kapasitesine ulaşılacak. Tabii ki global teknoloji firmalarının Türkiye’ye yatırım yapmasından, Türkiye’ye ilgi göstermesinden oldukça memnunuz. Tabii ki onlara şu tavsiyede bulunuyoruz: Türkiye’ye geldiğinizde lütfen yerli tedarikçilerle de görüşmelerinizi yapın. Kendi tedarik zincirlerinize Türkiye’deki yerleşik tedarikçileri de katmaya çalışın ve elbette Türkiye’den ihracatı da hedefleyin.

    '2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak'

    • Türkiye önemli bir pazar. Özellikle akıllı telefon anlamında 10 milyonun üzerinde telefonun satıldığı bir pazar. Hem bu pazarda iddialı bir şekilde bulunmak hem de Türkiye’deki yaptıkları üretimle dünyaya bu telefonları satabilmek global markalar açısından önemli. İnşallah burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde yani yıllık 5 milyon telefon kapasitesine ulaşıldığında da 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak.

    'Ar-Ge alanında da bu firmaların Türkiye’ye yatırım yapma niyetleri var'

    • Hem Xiaomi hem Salcomp’un temsilcileri benimle beraber. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada özellikle know-how transferiyle kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin de yetişmesine katkı sağlıyorlar. İnşallah global teknoloji firmalarını Türkiye’ye daha fazla çekmek, beraber Türkiye’de ortaklıklarının önünü açmak için de biz hükümet olarak önümüzdeki dönemde desteklerimizi teşviklerimizi sürdüreceğiz. Sadece üretim değil Ar-Ge alanında da bu firmaların Türkiye’ye yatırım yapma niyetleri var. İnşallah o yatırımlarını da Türkiye’ye çekmeyi başaracağız."
    Etiketler:
    Fiyat, Akıllı telefon, Fabrika, Türkiye, Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Xiaomi
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