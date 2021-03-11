JP Morgan'dan kripto para hamlesi

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, yapılandırılmış yatırım aracı ile kripto para bağlantılı 11 hisseye yatırım yapılabileceğini duyurdu.
Araç, doğrudan kripto işlemleri gerçekleştirmeyecek.
Yatırım aracının yatırım yapacağı şirketler arasında Microstrategy, Square, Riot Blockchain, Nvidia, Paypal Holdings ve Advanced Micro Devices da yer aldı.
JPMorgan to Launch Investment “Basket” Tied to 11 Crypto-Focused Firms including MicroStrategy, Square, and Nvidia https://t.co/f8eBV96AoO— Bitcoin Investments (@BtcInvestments_) March 11, 2021
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