McDonald’s Türkiye’nin gizemli alıcısı ortaya çıktı

Anadolu Grubu’nun Türkiye haklarına sahip olduğu hamburger zinciri McDonald’s için görüşme yürüttüğü şirkete ulaşıldı. Perde arkasındaki alıcının Suudi Arabistan merkezli Riyadh International Catering Corporation (RICC) olduğu öğrenildi.

Anadolu Grubu, McDonald’s Türkiye’nin lisansını elinde bulunduran bağlı ortaklığı Anadolu Restoran’ın tüm hisseleri için geçen yıl ocak ayında 280 milyon lira üzerinden anlaşma yaptığını açıkladı.

Grup tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla anlaşmanın İrlanda merkezli Birleşik Holding Limited adında bir şirkete yapıldığı duyuruldu.

Ancak, Birleşik Holding Limited’le ilgili yeterli bilgi verilmeyince kulisler hareketlenmiş, gerçek sahibin kim olduğu merak edilmişti. Şirketin hangi grubu temsil ettiği konusunda çeşitli söylentiler ortaya atılmıştı. Ağustos ayında görüşmelerin askıya alındığı açıklansa da Rekabet Kurulu tarafında süreç devam etti. Önceki hafta Rekabet Kurulu yayınladığı kararda, Birleşik Holding Limited'e devrine izin verdi.

Dünya gazetesinden Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre perde arkasındaki gizli alıcıya ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre McDonald’s Türkiye’nin alıcı adayı Suudi Arabistan merkezli Riyadh International Catering Corporation (RICC). Şirketin patronu ve CEO’su ise Prens Misaal Al Saud. Kral Abdullah’ın oğlu olan Suudi Prensi, Suudi Arabistan topraklarındaki McDonald’s zincirine sahip. RICC, çatısı altında 186 restoran bulunduruyor. Ülkedeki çalışan sayısı ise 5 bin 153 civarında. Şirket, Suudi Arabistan’da gerçekleştirdiği hızlı büyüme ile dünyanın en iyi yönetilen operasyonları arasında bulunuyor.

İki kez ödül aldı

McDonald’s Company’nin küresel franchise’ları ödüllendirdiği Golden Arches Award ödülünün iki kez sahibi oldu. Ödül, üstün bir müşteri deneyimi sunma, çalışanlar için elverişli ortam sağlama ve topluluğu başarıyla temsil etme konusundaki tutarlılıktan dolayı verildi.

Prens, 1993 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra küresel markada çalışmaya karar verdi.

Babası Suudi Arabistan’ın orta, doğu ve kuzeyindeki Mcdonald’s zincirinin franchise haklarına sahip olmuştu. 1996’da şirketin başına geçerek 15 olan restoran sayısını 2012’de 75’e çıkardı. 2015’e kadar geçen sürede ise ikiye katlayarak 152’ye ulaştırdı. 2027 sonunda ise 300’ün üzerinde restorana sahip olmayı hedefliyor.

Büyümede yenilikler etkili oldu

Şirketin ülkede sağladığı bu başarıda yapılan yatırımlar ve yeni uygulamalar etkili oldu. Siparişleri hızlıca ulaştırmak için teknoloji ve ekipmana yoğun bir yatırım yaptı. Restoranda hizmet almak isteyenlere ise esneklik ve rahatlık sundu. Bu amaçla restoranların kapanış saatlerini ileriye aldı. Telefon şarj cihazlarına sahip, kendi kendine sipariş verebilen kiokslar, wifi, akıllı el yıkama makineleri, biyolojik parçalanabilen servis malzemelerine yönelik yeni uygulamaları restoranlara yerleştirdi. Bu yenilikler, küresel kongrede vaka incelemesi olarak dünyaya sunuldu.

Genişleme stratejisi

2021’e genişleme stratejisi çizerek başlayan şirketin, bunun bir sonucu olarak Türkiye operasyonu için harekete geçtiği öğrenildi. Devir gerçekleştiğinde Türkiye’deki 260 restoranın da sahibi olacak. Bölgede önemli bir güç haline gelen şirket, Türkiye’de 6 bin çalışanla yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet verecek.

Devir izni verildi

Suudi sermayeli RICC, McDonald’s Türkiye zinciri için Rekabet Kurulu'ndaki başvurusu devam ediyor. Rekabet Kurulu önceki hafta açıkladığı kararla, devir için başvuran grubun Türkiye’de doğrudan veya dolaylı herhangi bir ticari faaliyeti bulunmadığını belirterek, "Etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle devir işlemine izin verilmesine karar verildi" şeklinde bir rapor yayınladı.

Diğer taraftan Anadolu Grubu'nun aralık ayında KAP'a yaptığı açıklamada, "Bütün dünyada pandemi koşulları ağırlaşmış ve gerek dünyada gerekse Türkiye'de yayılımı engellemek için çok sayıda tedbirin alınması gereği doğmuştur. Bunların arasında yer alan sokağa çıkma yasakları , restoranların sadece paket servis ve gel al servis olarak çalışabilmesi gibi kısıtlamalar doğal olarak Anadolu Restoranın çalışma koşullarını olumsuz olarak etkilemiştir. Alıcı taraf , bahsedilen koşulları göz önünde bulundurarak anlaşmadan doğan haklarını kullanarak kapanış işleminin belirli bir süre ertelenmesini istemiş ve gelişmelere göre karar vereceğini tarafımıza bildirmiştir" denildi.

Alıcı tarafın yeniden düşüneceği belirtilen açıklamaya göre henüz satış ve devir işlemi yok.