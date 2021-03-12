Bakan Varank: Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı Ekonomi Reform Paketi ile yatırım ortamını daha cazip hale getireceğiz

Bakan Varank, "Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk. Cumhurbaşkanımızın bugün açıklayacağı 'Ekonomi Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz" dedi.