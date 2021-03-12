Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı. Pakette basit usulde vergilendirilen esnafın gelir vergisinden muaf tutulmasından kamuda israfın önlenmesine, dijital paralarla ilgili atılacak adımlardan 18 yaş altındakilerin de Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girişinin sağlanması gibi pek çok madde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasının merakla beklediği ekonomi reform paketini, Haliç Kongre Merkezi'nde açıkladı. Çalışmanın özünde ekonomiyi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelinde büyütmenin yer aldığını belirten Erdoğan, "İkide bir 'Fiyat istikrarı, fiyat istikrarı' diyorlar ya. Onu artık bir kenara koyduk. Şimdi yeni dönem bu 4 temelin üzerine bina edilecek" dedi.

Erdoğan, yakın tarihe baktıklarında ekonomilerin en çok siyasi istikrarsızlıklardan ve güven ikliminden etkilendiğini gördüklerini vurguladı. Türkiye'yi istikrar ve güven esasına göre büyütmenin, güçlendirmenin mücadelesini verdiklerini söyleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de bu nedenle geçtiklerini söyledi.

Erdoğan, yeni hükümet sistemiyle Türkiye'yi bu kırılgan siyasi iklimden kurtardıklarını ifade etti. "Milletin yarısından fazlasının desteğini alarak göreve gelen hiçbir yöneticinin ülkenin çıkarlarına aykırı hareket etme, insanlarımızı ayrıştırma, dışlama şansı yoktur" diyen Erdoğan, "Demokratik ve ekonomik kalkınmanın şartlarından biri olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel krizlere rağmen gücünü koruduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hedeflerine yürümeyi sürdürebiliyorsa işte bu yüzden. İnşallah yeni ve sivil anayasayla birlikte bu yönde ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız. Koronavirüs salgını hem 18 yılda ülkemizde kurduğumuz güçlü altyapının ve hükümet sistemimizin sınaması olmuştur. Hamdolsun her alanda bu sınamayı başarıyla verdik. Elbette sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz. Hiçbiri üstesinden gelemeyeceğiz sıkıntılar değildir."

'Hiçbir insanımızı çaresiz ve tek başına bırakmadık'

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinen Erdoğan, 100'ün üzerinde ülkenin hala aşıya erişemediğini söyledi. Bunun dünyadaki eşitsizliğin ve adaletsizliğin çarpıcı bir örneği olduğunu söyleyen Erdoğan, "Halbuki aşı ve ilaç adil bir şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı ortadadır" dedi. Erdoğan, bu konuda Türkiye'de yapılanlarla ilgili de şöyle bilgi verdi:

"Peki Türkiye ne yapıyor? Kendini nasıl farklılaştırdı? Cevabımız gayet basit. Öncelikle hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Elimizdeki imkanları, kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm dostlarımız ve kardeşlerimizle paylaştık. Adil sosyal güvenlik sistemimiz sayesinde hiçbir insanımızı çaresiz ve tek başına bırakmadık."

Türkiye'nin salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüdüğünü hatırlatan Erdoğan, "G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olarak Çin'in ardından ikinci sırada yer alıyoruz. Yılın ikinci yarısında aldığımız tedbirler ve destek paketlerimiz sayesinde dünyada ekonomisini büyütebilen nadir ülkelerden biri olmayı başardık. Diğer yandan üzerine daha güçlü şekilde odaklanmamız gereken hususlar olduğunu biliyoruz. Ülkemizi güçlendirecek reformları hayata geçirecek adımları hiç tereddüt etmeden atıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, geçen haftalarda İnsan Hakları Eylem Planını'nı açıkladıklarını hatırlatarak "Bugün de ekonomik reformlarımızı kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Sorun gördüğümüz alanlar için de gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan çözümler getiriyoruz. Bugüne kadar hiçbir problemi halının altına süpürmedik, görmezden gelmedik" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin salgın sonrası, özellikle bu dönemin ekonomik yapılanmasına uygun şekilde, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli bir büyümeyi mutlaka sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, "Büyümenin toplumun her kesiminin refahını artıracak şekilde gerçekleşmesi olmazsa olmazımızdır" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, reformları şöyle açıkladı:

'Halkın her bir kuruş verginin nereye harcandığını görmesi için bunu temin ediyoruz'

- Harcama disiplini konusunda önceliği bütçe politikalarına veriyoruz. Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Döner sermayeleri göden geçiriyor verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine meclis denetimi kapsamına alıyoruz. Özel hesap uygulamalarını acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırarak bu kriterleri karşılamayanları kademeli olarak kaldırıyoruz. Böylece birlik ilkesini güçlendirmiş oluyoruz.

- Şeffaflığı artırmak gayesiyle bütçe sonuçlarını 3 ayda bir kamu maliyesi raporu ile milletimizle paylaşıyoruz. Halkın her bir kuruş verginin nereye harcandığını görmesi için bunu temin ediyoruz.

'Kamuda taşıt harcama alanlarında sınırlama getiriyoruz'

- Kamu idarelerinde tasarrufu yaygınlaştıracak önlemleri hayata geçiriyoruz. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak kamu kurumlarının teşkilatlanmasını yönetim verimliliği ve etkinliği çerçevesinde güçlendiriyoruz.

- Kamu personeli ile ilgili iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesini sağlıyoruz. Merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerle de tasarrufçu bir bakış açısının oluşmasını hedefliyoruz. Mali idarelerde mali disiplini güçlendirecek ve borç stokunun artmasını önleyecek düzenlemeler yapıyoruz.

'Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacağız'

- Döviz cinsi borçların toplam borç stoğu içerisindeki payını düşürüyoruz. Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak TL cinsi senetleri kullanacağız. Borçlanmanın ortalama vadesini piyasa şartlarına uygun şekilde artırıyoruz. Hazine nakit yönetimini daha güçlü hale getiriyoruz. Hazine dışında kalan kurumların hesabını tek hesapta toplayarak nakit verimliliğini sağlıyoruz.

'Basit usulde vergilendirilen iş yerleri gelir vergisinden muaf tutulacak'

- Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.

- Mükelleflerin noter tasdiki ve muhafaza yükümlülükleri hafifletilmiş olacak. Vergi cezalarında uzlaşıları genişletiyoruz. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız.

'Kamu özel işbirliği kanununun çıkarılmasını planlıyoruz'

- Türkiye dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz. Dijital vergi asistanı sistemini devreye alıyoruz. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını revize ediyoruz. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesini sağlayarak sorunlara çözüm getiriyoruz.

- Kamu özel işbirliği kanununun çıkarılmasını planlıyoruz. Kamu iktisadi teşebbüslerimizi günün ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutmak üzere bir çalışma başlatıyoruz. Amacımız güçlü ve rekabetçi küresel şirketler çıkarmak.

- Kamu maliyesi reformları sayesinde pek çok ülkeden pozitif yönde ayrışarak yeni bir başarı hikayesi yazmakta kararlıyız. Bütçe açığı hedefine mali disiplinden taviz vermeden ulaşacağız. Bütçede var olan mali alanı genişleterek salgın vb. fevkalade durumlarda ihtiyaçları karşılamak için kullanacağız.

'Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır'

- Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır. Vatandaşlarımızın günlük hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleyi ilk kez vermiyoruz. Enflasyondaki yükselmenin hem yapısal hem dönemsel sebepleri var. Ülkeler bu sene dünya genelinde beklenen kuraklık ve salgının sürüyor olması nedeniyle gıda stoklarını artırma eğilimindeler.

- Erken Uyarı Sistemi üzerinden, özellikle üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacak. Anlık veri akışı sayesinde karar alma hızımız artacak. Gıda tarafında kayıp ve israfın önüne geçilmesi için de harekete geçiyoruz. Ülkemizde yılda 19 milyon ton gıda israfı var. Hizmet sektöründe işletme başına israf yılda 4 tonun üzerinde. Bu gidişata dur demek için harekete geçiyoruz.

- Dijital tarım pazarı sayesinde her ölçekteki çiftçi ürünü için pazar bulabilecek. Sebze ve meyvede zaiyatı azaltan soğuk zincirleri destekliyoruz. Gıda bankacılığı sistemini cazip hale getirerek yaygınlaştırıyoruz. Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştiriyoruz. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesinde katkı sağlayacak hal yasası ile ilgili çalışmaları hızla tamamlıyoruz

- Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona göre yapılacak.

'18 yaş altındaki çocuklarımızın Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz'

- Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 yılı sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarımına imkan veriyoruz. Ayrıca sistemi eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi çeşitli tasarruf ürünleriyle entegre ederek, uygun maliyetler ve devlet destekleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

- Bireysel Emeklilik Sistemi'ni çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz.

'Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz'

- Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan TROY'u, ayrı bir şirket çatısı altına alıyoruz. Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.

- Üretken, kabiliyetli ve kıpır kıpır bir gençliğimiz var. Bu evlatlarımızın istihdamını artırmak ve yeteneklerini geliştirmek için kollarını sıvıyoruz. Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla çocuklarımızın kalfalık döneminde aldığı ücretleri artıyoruz. Bu evlatlarımızın ücretlerini üstleniyor ve sanayicimizin üstündeki yükü kaldırıyoruz. İl il sektörel beceri haritaları oluşturuyoruz.

- İstihdam oluşturan firmalar, bankalardan çok daha düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacaklardır. İlave istihdam sağlayan için firmalar ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin lira kredi kullanabilecek. İstihdam oluşturan bankalar kredi kullanmak imkanına kavuşacaktır.

'TÜİK'i ilişkili kuruluş haline dönüştürüyoruz'

- Yapısal reformlarımızın ilkini kamuda yapıyoruz. İlki Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ikincisi Finansal İstikrar Komitesi'dir. En üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki şartları güçlendiriyoruz.

Ekonomi Reformları 📈: Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi #MilliEkonomiGüçlüTürkiye pic.twitter.com/qS9CUvabFW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 12, 2021

​ - TÜİK'i ilişkili kuruluş haline dönüştürüyoruz. Yatırımcıların kamu uygulamalarından kaynaklanabilecek risklerini en aza indirerek, asli işlerine, yani yatırım, üretim ve istihdama odaklanmalarını sağlıyoruz. Yatırım uyuşmazlığı kurumunu faaliyete geçiriyoruz. Bu sayede yatırımcının idareyle karşılaştığı sorunlar hızlı bir şekilde çözüme kavuşacak.

- Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim sürelerini artırıyoruz. Girişimcilere özellikle yatırım döneminde daha yoğun destek sağlayarak projelerin hayata geçmesini sağlıyoruz. Yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkanı veriyoruz. Yatırımların devletçe finanse edilen kısmını daha da hızlandırıyoruz. Devlet desteklerinde kamu kaynakların etkinliğini artırmak için tüm destek uygulamalarının etki değerlendirmesinin yapılmasını mümkün kılan çatı mevzuat kuruyoruz.

- İç ticarette rekabetçiliği artıracak uygulamaları hızla hayata geçiriyoruz. Perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılması amacıyla AB mevzuatına uygun düzenlemeler yapıyoruz. Kooperatifçilik kanununda düzenlemeler yapıyoruz.

Ekonomi Reformları 📈: İç Ticaretin Kolaylaştırılması – Rekabet Politikaları - Piyasa Gözetimi ve Denetimi #MilliEkonomiGüçlüTürkiye pic.twitter.com/noO1EtNdkc — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 12, 2021

Dijital pazar yerlerine düzenleme

- Dijital pazar yerlerinde ürün satan firmaların haklarını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz. Yurtdışına veri aktarılmasına yönelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklik yapıyoruz. Gözetim ve denetim sorumluluğunun farklı idarelere dağılmış olması mükerrer işlemlere neden oluyor. Bağımsız bir piyasa gözetim ve denetim kurumu kuruyoruz. Bağımsız düzenleme ve denetim yapma yetkisine sahip olacaktır.

- Ekonomik reform paketimiz Türkiye'yi geleceğe güvenle taşıyacak politikalar içeriyor. Takvimlendirdiğimiz tüm reformları belirlediğimiz sürelerde tamamlayacağız. Türkiye salgın sonrası döneme inşallah çok daha güçlü bir küresel aktör olarak girecektir.

- Bu reformlar bizim için ne ilktir ne de son olacaktır. Dünyanın ve ülkemizin değişen şartlarına milletimizin beklenti ve taleplerine göre hangi adımlara ihtiyaç varsa atmayı sürdüreceğiz. Yapıcı her türlü eleştiriyi dikkate aldık, alırız.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/ZcV2Z9t8cG — AA Canlı (@AACanli) March 12, 2021

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