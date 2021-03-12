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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıklıyor

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    Ekonomi
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi reform paketini açıklıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasının merakla beklediği ekonomi reform paketini, Haliç Kongre Merkezi'nde açıklıyor.

    - Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyütme yer alıyor. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız.

    - Yakın tarihe baktığımızda ekonomilerin siyasi istikrarsızlıklardan ve güven ikliminden etkilendiğini görüyoruz. Türkiye'yi istikrar ve güven esasına göre büyütmenin, güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. 

    - Ülkemizin yönetim sistemini değiştirme talebimizdeki en önemli sebep, eski sistemin yol açtığı kırılganlıkları yakından görmemizdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek Türkiye'yi bu kırılgan siyasi iklimden kurtarmış olduk. Milletin yarısından fazlasının desteğini alarak göreve gelen hiçbir yöneticinin ülkenin çıkarlarına aykırı hareket etme, insanlarımızı ayrıştırma, dışlama şansı yoktur. Demokratik ve ekonomik kalkınmanın şartlarından biri olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık.

    - Türkiye bölgesel ve küresel nice krize rağmen gücünü koruyor. Hedeflerine yürümeyi sürdürebiliyorsa işte bu yüzden. İnşallah yeni ve sivil anayasayla birlikte bu yönde ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız. Koronavirüs salgını hem 18 yılda ülkemizde kurduğumuz güçlü altyapının ve hükümet sistemimizin sınaması olmuştur. Hamdolsun her alanda bu sınamayı başarıyla verdik. Elbette sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz. Hiçbiri üstesinden gelemeyeceğiz sıkıntılar değildir.

    - Salgının yıkıcı etkileri henüz sona ermediği gibi her yeni gün yeni bir tehdit ortaya çıkıyor. 100'ün üzerinde ülkenin hala aşıya erişememiş olmasının, dünyadaki eşitsizliğin, adaletsizliğin çarpıcı bir örneği olarak hafızalarımıza nakşediyoruz. Halbuki aşı ve ilaç adil bir şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı ortadadır. Peki Türkiye ne yapıyor? Kendini nasıl farklılaştırdı? Cevabımız gayet basit. Öncelikle hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Elimizdeki imkanları, kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm dostlarımız ve kardeşlerimizle paylaştık. Adil sosyal güvenlik sistemimiz sayesinde hiçbir insanımızı çaresiz ve tek başına bırakmadık. 

    - Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olarak. Çin'in ardından ikinci sırada yer alıyoruz. Yılın ikinci yarısında aldığımız tedbirler ve destek paketlerimiz sayesinde dünyada ekonomisini büyütebilen nadir ülkelerden biri olmayı başardık. Diğer yandan üzerine daha güçlü şekilde odaklanmamız gereken hususlar olduğunu biliyoruz. Ülkemizi güçlendirecek reformları hayata geçirecek adımları hiç tereddüt etmeden atıyoruz.

    - Geçtiğimiz haftalarda İnsan Hakları Eylem Planımızı açıklamıştık. Bugün de ekonomik reformlarımızı kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Sorun gördüğümüz alanlar için de gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan çözümler getiriyoruz. Bugüne kadar hiçbir problemi halının altına süpürmedik, görmezden gelmedik. 

    - Türkiye salgın sonrası, özellikle bu dönemin ekonomik yapılanmasına uygun şekilde sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli bir büyümeyi mutlaka ama mutlaka yakalayacaktır. Büyümenin toplumun her kesiminin refahını artıracak şekilde gerçekleşmesi olmazsa olmazımızdır.

    - İkide bir fiyat istikrarı fiyat istikrarı diyorlar ya, onu artık bir kenara koyun. Şimdi yeni dönem 4 temelin üzerinde bina edilecek. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat.

    - Halkın vergilerin nereye harcandığını çok daha net görebilmesi için maliye politika uygulamalarını yakından takip edebilmesini temin ediyoruz.

    - Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacağız. TL cinsi senetleri kullanacağız.

    - Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, marangoz, çay ocağı, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz.

    - Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz.

    - Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır. Vatandaşlarımızın günlük hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleyi ilk kez vermiyoruz. Enflasyondaki yükselmenin hem yapısal hem dönemsel sebepleri var. Ülkeler bu sene dünya genelinde beklenen kuraklık ve salgının sürüyor olması nedeniyle gıda stoklarını artırma eğilimindeler. 

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