TÜSİAD'dan ekonomik reform açıklaması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Açıklanan ekonomi reform paketinde, fiyat istikrarının sağlanması, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, istihdamın desteklenmesi, özellikle bütçenin disipline edilmesi ve harcamaların kontrol altına alınmasına yönelik adımları olumlu buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Kaslowski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda duyurduğu reform kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin ekonomi ve hukuk gibi yapısal alanlarda reforma olan ihtiyacının net olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Ülkemizin ekonomi ve hukuk gibi yapısal alanlarda reforma olan ihtiyacı nettir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomi reform paketinde, fiyat istikrarının sağlanması, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, istihdamın desteklenmesi, özellikle bütçenin disipline edilmesi ve harcamaların kontrol altına alınmasına yönelik adımları olumlu buluyoruz.

Dijital dönüşüm ve sanayide yeşil dönüşümü destekleyici adımlar küresel rekabet gücümüzü artırmak açısından çok değerlidir. Ekonomi reformlarının hedefleri arasında, kurumsal yapının güçlendirilmesi, dış dengenin ve büyümenin sürdürülebilir bir zemine taşınmasına yönelik teşvikler ve

rekabet ortamını güçlendiren adımlar da yer alıyor.

Pandeminin olumsuz etkileriyle ekonomimizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, iş dünyası açısından bu reformlara yönelik uygulama süreci aciliyet taşımaktadır. Bu süreçte istişareyi önemseyen ekonomi yönetimine ve tüm paydaşlara teşekkür ederiz.”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomik Reform Paketi’ne ilişkin bir açıklama yaptı.



Açıklama metni için:https://t.co/lVXcels8Vn pic.twitter.com/dLMxfpu6yI — TÜSİAD (@TUSIAD) March 12, 2021

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