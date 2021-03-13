Bakan Ersoy, Ayasofya'nın son beş yıllık bilançosunu açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya’nın son beş yıllık bilançosunu açıkladı. Buna göre son beş yılda toplam 13 milyon 925 bin 310 kişi ziyaret etti, toplam 455 milyon 278 bin 568 TL gelir elde edildi.