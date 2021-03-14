Reklam Kurulu'ndan 150 liralık çereze 114 bin lira ceza

Reklam Kurulu, sosyal medya üzerinden mağduriyet yaratan firmalara karşı örnek bir karara imza attı. Facebook’tan aldatıcı reklam yapan ve badem, fıstık gibi ürünleri sipariş eden tüketiciye kırık leblebi ve mısır gönderen firmaya 114 bin lira ceza kesildi.

Sosyal medya platformu Facebook üzerinden badem, fındık ve Antep fıstığı almak için anlaşan bir vatandaş, kargodan kırık leblebi ve kuru mısır çıkınca, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’na şikayette bulundu. Kurul, tüketiciyi aldatmaktan pazarlamacı şirkete 114 bin 326 TL idari para cezası kesti.

Milliyet gazetesinin haberine göre e-ticareti denetime alan Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklamlarla vatandaşları mağdur eden firmalara karşı da yaptırımlarını artırmaya başladı. Son olarak, sosyal medya platformu Facebook üzerinden kuruyemiş satışı için yapılan bir reklam, bakanlığı harekete geçirdi.

İnceleme yapıldı

Bir vatandaşın bakanlığa yaptığı başvuru sonrası konuyu inceleyen Reklam Kurulu, Facebook’taki bir reklam üzerinden kargoyla gönderilen paket üzerinde firmanın satışını vaat ettiği badem, fındık ve antep fıstığı resimlerinin yer aldığını, paket içerisinde ise plastik ambalajlara doldurulmuş kırık leblebi ve soslu kuru mısır gibi başka kuruyemişlerin bulunduğunu tespit etti.

Facebook’ta yapılan incelemelerde firmanın, “Gaziantep Hacı Sayit Kuruyemişçisi. Gaziantep’ten gelen lezzet. 1 kg badem + 1 kg fındık + 1 kg Antep fıstığı 149.90 TL. Üreticiden tüketiciye aracısız fiyatları kaçırma” şeklinde ifadelerle kuruyemiş sattığı belirlendi. Ayrıca yine firmanın Facebook sayfasında, firma tarafından mağdur edilen çok sayıda tüketicinin yorumlarının yer aldığı da tespit edildi. 149.90 TL karşılığında birer kilo badem, fındık ve Antep fıstığı satışı yapılacağını vaat eden şirketin, tüketicilere kırık leblebi ve mısır kurusu göndererek gerçeği yansıtmayan reklam ve tanıtımlarla tüketiciyi aldattığı belirlendi. Reklam Kurulu bunun üzerine ilgili şirkete 114 bin 326 TL idari para cezası kesti. Ayrıca firmanın söz konusu reklamları için de durdurma kararı verildi.

Örnek karar

Sosyal medya kanalları, son zamanlarda reklam ve pazarlama alanında yoğun kullanılıyor. Pek çok ürün, “piyasadan ucuz, orijinal, doğrudan satış, ithal” gibi iddialarla bu mecralardan pazarlanıyor. Pek çok tüketici de ürünler eline ulaştığında mağduriyet yaşıyor. Son düzenlemelerin, aldatıcı satışlar konusunda cezai yaptırımları yaygınlaştırarak, tüketici mağduriyetini engellemesi bekleniyor.

Dört ayrı mevzuata aykırılık

Reklam Kurulu kararında, firmanın Facebook’taki tanıtım sayfasında yer alan 'Şimdi Alışveriş Yap'butonuna tıklayan tüketicilerin ürünlerin siparişi için kişisel bilgilerini ve iletişim adreslerini girdikleri bir sayfaya yönlendirildikleri, bu sayfada ödeme yöntemi olarak “kapıda nakit ödeme” ve “kapıda kredi kartı ile ödeme” seçeneklerinin sunulduğu belirtildi. Kararda, söz konusu aldatıcı tanıtımların, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olduğu vurgulandı.