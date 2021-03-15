Akaryakıtta vergi kaçıran şirket kapatılacak

Sabah gazetesinden Eda Işık'ın haberine göre hükümet, akaryakıtta sahte fatura oyunu oynayarak vergi kaçıranlara büyük ceza getirecek düzenleme için düğmeye bastı.

Yeni düzenleme ile daha önce kaçak akaryakıt ile mücadele kapsamında çıkarılan yasayı arkadan dolananlar, sahte akaryakıt kaçakçılığı yapmış sayılacak.

2013'te yapılan düzenleme ile hem vergi kaçakçılığının önlenmesi hem de kaçak akaryakıt kullanımının kontrol edilebilmesi amacıyla tüm akaryakıt istasyonlarına araç plakalarının ve alınan akaryakıt miktarının kaydedilmesine yarayan cihazlar kuruldu.

Böylece Türkiye'de yıllık 2.5 milyar dolarlık vergi kaybının önlenmesi sağlandı. Akaryakıt kaçakçılarının bu kez dolambaçlı bir yönteme başvurarak sahte fatura üzerindentespit edildi. Bunun için de yeni düzenlemeye geçildi.

AK Parti kaynakları "Yapılan tespitlerde başka yere akaryakıt veriyormuş gibi fatura kesiliyor. Bu sırada para giriş-çıkışı oluyor. Daha sonra bu yakıt başka yere satılıyor. Satılan yakıt da yasal olmamasına rağmen pompadan siliniyor. Bu yollara başvuranlar için yüksek cezalar ve kapatma kararı gibi yaptırımlar getirilecek" dedi.

Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulması ve ardından yasalaşması bekleniyor.