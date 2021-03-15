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    Bütçe şubat ayında 23.2 milyar lira fazla verdi

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    Merkezi Yönetim bütçe dengesi şubatta 23.2 milyar TL fazla verirken, ocak-şubatta 1 milyar TL açık verdi.

    Merkezi Yönetim bütçe dengesi şubatta 23.2 milyar TL fazla, faiz  dışı denge 35.9 milyar TL fazla verdi. Merkezi Yönetim bütçe dengesi ocak-şubat döneminde ise 1.0 milyar TL açık verdi.

    Dünya'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan aktardığı verilere göre, 2021 yılı şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 96.4 milyar TL, bütçe  gelirleri 119.6 milyar TL ve bütçe fazlası 23.2 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 83.7 milyar TL ve faiz dışı fazla  ise 35.9 milyar TL olarak gerçekleşti.

    Detaylar şu şekilde:

    "Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Şubat ayında 7 milyar 363  milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Şubat ayında 23 milyar 170 milyon TL fazla vermiştir. 2020 yılı Şubat ayında 6 milyar 800 milyon TL faiz dışı fazla  verilmiş iken 2021 yılı Şubat ayında 35 milyar 927 milyon TL faiz dışı  fazla verilmiştir.

    Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 96 milyar 409  milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 12 milyar 757  milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 83 milyar 652 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

    2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1  trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten Şubat ayında 96 milyar 409  milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 93  milyar 499 milyon TL harcama yapılmıştır.

    Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.1  oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme  oranı ise 2020 yılında yüzde 8,5 iken 2021 yılında yüzde 7,2 olmuştur.

    Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.4  oranında artarak 83 milyar 652 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz  hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020  yılında yüzde 8.3 iken 2021 yılında yüzde 7.2 olmuştur.

    Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayı itibarıyla 119 milyar 579 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 98 milyar 437  milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 16 milyar 234 milyon TL olmuştur.

    2020 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 86 milyar 136 milyon TL  iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 38,8 oranında artarak 119 milyar 579 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe  gelirlerinin Şubat ayı gerçekleşme oranı 2020 yılında yüzde 9 iken 2021 yılında yüzde 10,9 olmuştur. 2021 yılı Şubat ayı vergi gelirleri  tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.2 oranında artarak 98  milyar 437 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre  gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9.1 iken 2021 yılında yüzde 10.7 olmuştur.

    2021 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 210,2 milyar TL, bütçe gelirleri 209,2 milyar TL ve bütçe açığı 1  milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri

    175.5 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 33.7 milyar TL olarak  gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 14 milyar 139 milyon TL fazla vermiş iken 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 984  milyon TL açık vermiştir.

    2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 41 milyar 46 milyon TL faiz dışı  fazla verilmiş iken 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 33 milyar 716  milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Şubat dönemi itibarıyla 210  milyar 172 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 34  milyar 700 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 175 milyar 472 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

    2021 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.2 oranında artarak 210 milyar 172 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 oranında artarak 175 milyar 472 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

    Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Şubat dönemi itibarıyla 209  milyar 188 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 177  milyar 664 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 25 milyar 135 milyon TL olmuştur.

    2020 yılı Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri 208 milyar 306  milyon TL iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 0,4 oranında artarak 209 milyar 188 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Şubat dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde 27,7 oranında artarak 177 milyar 664 milyon TL olmuştur. 

    Etiketler:
    Hazine, Para, açık, Merkezi Yönetim, Bütçe
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