Rusya, Kazakistan'dan patates ithalatını askıya aldı

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, 3 Mart günü Rusya'nın Orenburg bölgesinde, Kazakistan malı olarak gösterilen en az 60 ton Alman patatesi taşıyan üç aracın tespit edildiği belirtilirek "Rusya'ya, yaptırıma tabi ürünlerin girişini önlemek amacıyla, Kazakistan Tarım Bakanlığı Tarım Denetleme Komitesi'ne başvurarak Rusya’ya ihracata yönelik patates için bitki sağlığı sertifikalarının verilmesini askıya almasını istedi" ifadelerini kullandı.

Patates sevkiyatının ancak Kazakistan'ın bitki sağlığı sertifikalandırılma sistemini uluslararası standartlara uygun hale getirdikten ve ilgili vakalarla ilgili yapılan soruşturmanın sonuçlarına ilişkin bilgiyi Rosselhoznadzor'a sunduktan sonra yeniden başlayabileceği kaydedildi.

Rusya, 2014’ten bu yana Avrupa ülkelerine yönelik gıda ambargosu uyguluyor.