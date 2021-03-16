Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomi reform paketinin detaylarını açıklıyor: Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA Editör Masası'nda kamuoyu ve piyasalar tarafından uzun zamandır beklenen ve geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomi Reformları'yla ilgili soruları yanıtlıyor.
Elvan, yaptığı açıklamada, "Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı'nı oluşturduk" dedi.
Gündemdeki birçok sorunun yöneltileceği Elvan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanıyor, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebiliyor.
#Canlı: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomi reform paketinin detaylarını #AAEditörMasası'nda açıklıyor https://t.co/CkQXJasZ6p— AA Canlı (@AACanli) March 16, 2021
Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik. Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi.
- Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız. AB ülkeleri başta olmak üzere G20 büyükelçileri ile bir araya geleceğiz, Ekonomi Reform Programı'nın detaylarını paylaşacağız.
- Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz.
- Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik.
- Takvimimizi hazırladık, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız.
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