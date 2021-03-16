Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomi reform paketinin detaylarını açıklıyor: Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA Editör Masası'nda, 'Ekonomi Reform Paketi'nin ayrıntıları ve hayata geçirilecek reformların yol haritası ile Bakanlığın sorumluluğundaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için atacakları adımları açıklıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA Editör Masası'nda kamuoyu ve piyasalar tarafından uzun zamandır beklenen ve geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomi Reformları'yla ilgili soruları yanıtlıyor.

Elvan, yaptığı açıklamada, "Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı'nı oluşturduk" dedi.

Gündemdeki birçok sorunun yöneltileceği Elvan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanıyor, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebiliyor.

#Canlı: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomi reform paketinin detaylarını #AAEditörMasası'nda açıklıyor https://t.co/CkQXJasZ6p — AA Canlı (@AACanli) March 16, 2021

Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: