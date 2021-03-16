Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Reform paketi takvimini en geç salı günü paylaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA Editör Masası'nda kamuoyu ve piyasalar tarafından uzun zamandır beklenen ve geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomi Reformları'yla ilgili soruları yanıtlıyor.
Elvan, yaptığı açıklamada, "Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı'nı oluşturduk" dedi.
#Canlı: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomi reform paketinin detaylarını #AAEditörMasası'nda açıklıyor https://t.co/CkQXJasZ6p— AA Canlı (@AACanli) March 16, 2021
Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik. Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi.
- Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız. AB ülkeleri başta olmak üzere G20 büyükelçileri ile bir araya geleceğiz, Ekonomi Reform Programı'nın detaylarını paylaşacağız.
- Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz.
- Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik.
- Takvimimizi hazırladık, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız. Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız.
- Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni geliştiriyoruz. Kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı, tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracağız. Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak.
- Taşıtlarda hizmetlere göre standardizasyon sağlanacak, satın alma ve kiralama toplu tedarik edilecek, ortak taşıt alma sistemi geliştirilecek.
- (Kamu ihaleleri) Sertifikasyon sistemi getiriyoruz. Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak.
- Yerel yönetimlerin harcamalarına yönelik de bir düzenlemenin yürürlüğe girmesini arzu ediyoruz.
- Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.
- Enflasyonla mücadelede para politikaları, mali ve yapısal politikaların bir arada olduğu bütüncül bir bakış açısına gerek duyuluyor.
- Fiyat İstikrarı Komitesi ile enflasyonla mücadelede tüm tarafları aynı masada topluyoruz.
- Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.
- Şu anda takipteki alacakların miktarı 151.6 milyar lira, yakın izlemedeki krediler 387.5 milyar lira. Bu son derece yönetilebilir durumda.
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