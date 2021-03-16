Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Reform paketi takvimini en geç salı günü paylaşacağız

'Ekonomi Reform Paketi'nin ayrıntılarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip kamuoyunun takdirine sunacağız" dedi. Elvan, reform paketi takviminin en geç gelecek salı paylaşılacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA Editör Masası'nda kamuoyu ve piyasalar tarafından uzun zamandır beklenen ve geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomi Reformları'yla ilgili soruları yanıtlıyor.

Elvan, yaptığı açıklamada, "Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı'nı oluşturduk" dedi.

#Canlı: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomi reform paketinin detaylarını #AAEditörMasası'nda açıklıyor https://t.co/CkQXJasZ6p — AA Canlı (@AACanli) March 16, 2021

Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: