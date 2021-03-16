THK, 100 litre farkla ihale dışı kaldı

Orman Genel Müdürlüğü, 9 Mart’ta 5 adet yangın söndürme uçağı kiralamak için yeni bir ihale düzenledi. 100 litre daha az su taşıyabildiği için Türk Hava Kurumu’nun katılamadığı ihalede kiralanacak uçaklara günlük bir buçuk saat uçuş garantisi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, yangın söndürme helikopterlerine uçuş garantisi vermesinin ardından aynı amaçla kiralanacak uçaklara da uçuş garantisi verdi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Orman Genel Müdürlüğü 9 Mart’ta beş adet yangın söndürme uçağı kiralamak için ihale düzenledi. İhalenin teklif değerlendirme aşamasının devam ettiği belirtilirken ihale kapsamında kiralanacak üç uçağın 10 ton su taşıma kapasiteli iki uçağın ise 5 ton su taşıma kapasiteli olması gerektiği belirtildi.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Orman Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı ihale dokümanında, uçakların 1 Haziran ile 1 Ekim 2021 tarihleri arasında kullanılmak üzere kiralanacağı ve her bir uçak için günlük 1 saat 30 dakikalık uçuş garantisi verildiği belirtildi. Her bir uçak için kiralama süresini kapsayan 1 Haziran ile 1 Ekim 2021 (153 gün) tarihleri arasında da toplam 229 saat 30 dakikalık uçuş garantisi verildiği ifade edildi.

Türk Hava Kurumu'nun (THK) yangın söndürme uçakları ise hâlâ hangarlarda bekletiliyor. THK’nın yangın söndürme uçakları 4 bin 900 litre kapasiteli olduğu için yeni yangın söndürme uçağı ihalelerindeki 5 bin litre şartını sağlayamıyor.

Orman Genel Müdürlüğü, 29 Ocak tarihinde de beş yangın söndürme uçağı kiralamak için ihale düzenledi. İhalenin, "10 ton kapasiteli üç uçak için aşırı yüksek teklif geldiği, 5 ton kapasiteli iki uçak için hiç teklif verilmediği” gerekçesiyle iptal edildiği açıklandı.

Uçakların konuşlanma yerleri ise şöyle belirlendi:

Uçak 1 (10 ton kapasiteli): Adana

Uçak 2 (10 ton kapasiteli): Antalya

Uçak 3 (10 ton kapasiteli): İzmir

Uçak 4 (5 ton kapasiteli): Muğla

Uçak 5 (5 ton kapasiteli): Çanakkale