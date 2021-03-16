Ali Koç: Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Koç, "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan 'Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuşan Ali Koç, "2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Koç, "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı" ifadelerini kullandı.

"10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz" diyen Koç, şöyle devam etti:

"Uluslararası iş alemine çağrıda bulunmak istiyoruz; Türkiye, tarihsel birikimi, yetişmiş insan kaynağı, Ar-Ge kabiliyetleri, ekonomik potansiyeli, eşsiz jeostratejik konumu ve bugünkü mevcut teşvik sistemiyle dünyaya önemli fırsatlar sunan ülkelerin başında gelmektedir."