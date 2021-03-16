TMSF Başkanı Gülal: Ataşehir Modern Projesi'yle Hazine'ye 1.2 milyar liralık kaynak aktaracağız

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Asgari 2.7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde, yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine'ye yaklaşık 1.2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız" ifadesini kullandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle İstanbul Ataşehir'de inşa edilen gayrimenkul projesi 'Ataşehir Modern'in tanıtımı TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın katıldığı basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

'Şehrin Yeni Odak Noktası: Ataşehir Modern' sloganıyla hayata geçirilen, 979 konut ve 44 ticari üniteden oluşan projenin farklı daire seçenekleri, metrekaresi ortalama 15 bin liradan, 0.99 faiz oranı, 120 aya varan vade imkanı ve lansmana özel yüzde 10 indirimle satışa sunuldu.

Ataşehir Modern Satış Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gülal, "Asgari 2.7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde; yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine’ye yaklaşık 1.2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız" dedi.

Gülal, projeyle birlikte TMSF'nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosyanın kapanmış olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Ataşehir Modern projesi ile TMSF güvencesini, mevduat sigortacılığının yanında yuva sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızla buluşturuyor; aynı zamanda da devletimizin kasasına önemli bir kaynak aktarıyoruz. Ataşehir Modern projesinin başarıya ulaşmasıyla birlikte, Balkaner Grubu'na yönelik alacak tahsil süreci sona erecek ve TMSF'nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosya kapanmış olacaktır."

Küresel salgının etkisinin devam ettiği bir süreçte ortaya koydukları projeyle, vatandaşları TMSF güvencesiyle buluştururken, Türk ekonomisinin gücünü de göstermeyi arzu ettiklerini ifade eden Gülal, "Edinim değeri 435 milyon lira olan arazi üzerinde inşa ettiğimiz ve asgari 2.7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde; yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine'ye yaklaşık 1.2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız. Yaklaşık 280 kişinin pandemi tedbirlerine riayet ederek istihdam edildiği projemizi TMSF'nin gücü ve güvencesiyle, 29 Ekim 2023’te teslim etmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesine bulundu.