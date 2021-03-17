Ticaret Bakanlığı, 7 şirketi daha 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne aldı

Kararla, bu yıl 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü verilen 63 şirkete 7 şirket daha eklendi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 70'e çıktı.

Bu şirketler, Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. AŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

İki uluslararası gözetim şirketine birer ay faaliyetten men cezası

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/28)" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan 2 şirket, belirlenen süreyle faaliyetten men edildi.

Buna göre, Global Grup Survey Danışmanlık Limited Şirketi ile ST Gözetim ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. AŞ şirketleri birer ay faaliyette bulunamayacak.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.