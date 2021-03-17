Akaryakıtta 'tavan fiyat' kararı: 17-20 kuruş indirim olacak

EPDK Başkanı Yılmaz, "Akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş indirim olacak, kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak" açıklamasında bulundu.

EPDK Başkanı Yılmaz, "Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık" dedi.

Yılmaz, "Akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş indirim olacak, kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak" diye konuştu.