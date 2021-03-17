Pandemi sonrası dönemde Sabancı Topluluğu şirketlerinde beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75’i tamamen ya da karma modelle uzaktan çalışmaya devam edecek. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, "Uzaktan çalışma ile 200 milyon liraya yakın bir tasarruf var. Biz bunun tamamını çalışanlarımıza geri döndürüyoruz" dedi.

Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, uzaktan çalışma uygulamaları ve çalışan destek yönelik olarak, Sabancı’nın iki yılık süreçte ilave 200 milyon lira yatırım yapacağını belirtti.

Diken'in aktardığına göre Sabancı Topluluğu’nun 2021-2025 stratejisi kapsamında ‘İşin Geleceğine Uyum’ başlığıyla düzenlenen toplantıda konuşan Timur, şunları söyledi:

"Önümüzdeki üç yıl içinde Sabancı şirketlerinin yüzde 100’ünde sadece uzaktan çalışma değil, esnek çalışma modellerinin tamamı kullanılıyor olacak. Pandemi sonrasında da kalıcı olmak üzere beyaz ve gri yaka çalışanlarımızın yüzde 75’inin tamamen ya da karma bir modelle uzaktan çalışmaya devam edecek."

Sabancı Topluluğu bünyesinde 60 binin üzerinde çalışan bulunuyor. İki yıl içinde 25 bin beyaz ve gri yaka çalışanın esnek ve uzaktan çalışmaya geçmesi planlanıyor. Bu sayının iki yılın sonrasında daha da artması bekleniyor.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ise uzaktan çalışma modeli ile sabit giderler, servis, ofis giderleri gibi kalemlerden 200 milyon lira tasarruf sağlandığını ancak Sabancı olarak bu sürece ‘tasarruf’ değil, ‘yatırım’ olarak baktıklarını söyledi.

Alper, "Uzaktan çalışma ile 200 milyon liraya yakın bir tasarruf var. Biz bunun tamamını çalışanlarımıza geri döndürüyoruz. Bunu bir kenara atıp kullanabilirdik ama tamamını çalışanlarımıza geri döndürmek istiyoruz. Yani maliyet ve tasarruf birbirini dengeliyor bu dönemde" dedi.

200 milyon lira yatırımın başlangıç olduğunu belirten Alper, bunun uzun vadeli bir program olduğunu ve sonrasında da bu alana yatırımlarının süreceğini söyledi.

Alper, uzaktan çalışma modelinin kalıcı hale gelmesiyle birlikte mevcut ofislerin kullanımı ve daha küçük ofislere geçiş planlarıyla ilgili soru üzerine ise şöyle konuştu: