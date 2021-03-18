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    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell

    Fed Başkanı Powell: Ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceğiz

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Ekonomi
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    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini belirterek, kayda değer bir ilerleme görene kadar varlık alımlarına mevcut hızda devam edeceklerini söyledi. 

    Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının kötü ekonomik sonuçlarından bazılarının alınan hızlı ve güçlü önlemlerle önlendiğini belirten Powell, "Hızlı ve güçlü politika eylemlerinin bir sonucu olarak daha fazla insan işlerini sürdürdü, daha fazla işletme kapılarını açık tuttu ve daha fazla gelir kurtarıldı. Bu olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılarken, kimse rehavete kapılmamalı. Fed olarak, ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

    Powell, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) faiz oranlarını sıfıra yakın tuttuğunu ve varlık alımlarını sürdürdüğünü anımsatarak, bu önlemlerin para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiyi güçlü şekilde desteklemeye devam etmesini sağlayacağını aktardı. 

    Ekonominin gidişatının önemli ölçüde virüsün seyrine ve yayılmasını kontrol etmek için alınan önlemlere bağlı olmaya devam ettiğini vurgulayan Powell, "Ekonomik toparlanma düzensiz ve tamamlanmaktan uzak olmaya devam ediyor ve önündeki yol belirsizliğini koruyor" dedi. 

    'Fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı görebiliriz'

    Powell, geçen yılın sonuna doğru başlayan toparlanma hızındaki yavaşlamanın ardından virüsün yeniden yayılmasından en çok etkilenen sektörlerin zayıf kalmaya devam etmesine rağmen son dönemdeki ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin yönünü yukarı çevirdiğine işaret etti.

    Toparlanmanın genel olarak beklenenden hızlı ilerlediğini belirten Powell, FOMC üyelerinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini önemli ölçüde revize ettiğini aktardı. 

    Powell, enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 

    "Gelecek birkaç ay boyunca, geçen yılın mart ve nisan aylarındaki çok düşük değerler hesaplamanın dışında kaldığından, 12 aylık enflasyon ölçümleri yükselecek. Bu baz etkilerinin ötesinde, ekonomik faaliyet normale dönmeye devam ettikçe harcamalar hızla toparlanırsa, özellikle de arz darboğazları üretimin yakın vadede ne kadar hızlı tepki verebileceğini sınırlandırıyorsa, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı görebiliriz. Ancak, fiyatlardaki tek seferlik artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkileri olması muhtemeldir. FOMC katılımcılarının medyan enflasyon tahmini bu yıl yüzde 2,4'tür ve 2023'ün sonuna kadar yeniden yükselmeden önce önümüzdeki yıl yüzde 2'ye düşmektedir."

    'Ekonomi istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzakta'

    İstihdam ve enflasyon hedefleri sağlanana kadar para politikasının destekleyici duruşunu sürdürmesini beklediklerini yineleyen Powell, işgücü piyasası koşullarının Komitenin maksimum istihdam değerlendirmesiyle uygun seviyelere ulaşana ve enflasyon yüzde 2'ye yükselene ve bir süreliğine yüzde 2'yi aşma yolunda olana kadar federal fon için mevcut hedef aralığının korunmasının uygun olacağını dile getirdi. 

    Powell, "Enflasyonda bu yıl olması muhtemel görünen yüzde 2'nin üzerindeki geçici bir yükselişin bu standardı karşılamayacağını belirtmek isterim" diye konuştu.

    Ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzakta olduğunu yineleyen Powell, kayda değer bir ilerlemenin sağlanmasının ise muhtemelen biraz zaman alacağını kaydetti. 

    'Mevcut para politikası duruşu uygun'

    Powell, mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunun altını çizerek, varlık alımlarının mevcut haliyle uygunluğuna dikkati çekti.

    Tahvil alımlarının azaltılması durumunda çok önceden iletişiminin yapılacağını belirten Powell, "Kayda değer ilerleme görene kadar varlık alımlarına bu hızda devam edeceğiz." dedi. 

    Powell, FED'in bankalar için likidite kurallarında güncelleme yapacağını belirterek, Kovid-19 salgının başlangıcında büyük bankaları tahvil ve kısa vadeli fonlama piyasalarını desteklemesini teşvik etmek için uygulamaya konulan ve 31 Mart'ta sona erecek ek kaldıraç oranına ilişkin muafiyete dair yeni gelişmeleri de gelecek günlerde paylaşacaklarını söyledi.

    Faiz artırıma ilişkin gelen sorular üzerine Powell, "Ekonominin iki ya da üç yıl içindeki durumu son derece belirsiz ve gelecekteki potansiyel faiz oran artışının tam zamanlamasına çok fazla odaklanmak istemem." dedi.

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