Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 17 olan politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19 seviyesine çekti.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti.

Dolar/TL, TCMB faiz kararının ardından 7.4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7.3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Euro/TL de 8,92'den 8.70'lere çekildi.

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