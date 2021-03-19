TPAO Genel Müdürü Bilgin: Karadeniz gazı için 10 kuyu açılacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz gazında hedeflerinin 2023'te 10 milyon metreküplük ilk gazın çıkartılıp kullanılır hale gelmesi olduğunu söyledi.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Bilgin, "Bunun için 10 tane kuyu açılacak. Bu 10 tane kuyu adım adım planlandı, aşama aşama devam ediyor. Yaptığımız sondajların arkasından ikinci bir faaliyet evresi olarak kuyu tamamlama ve kuyu testleri evreleri planlanmış durumda" dedi. TBMM KİT Komisyonu'nda TPAO'nun hesapları görüşülürken konuşan Bilgin, "Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde rezervuarının tanımlanması bu yıl tamamlanacak" diye konuştu.

Platform olmayacak

Deniz üzerine herhangi bir platform koymadan, tamamen 'subsea tieback' deniz tabanına yerleştirilecek üretim sistemleriyle oradaki boru hatlarından, deniz tabanından gazı alarak karaya getireceklerini anlatan Bilgin, "Karada bir işleme merkezinde gazı proses ederek ilgili dağıtım şebekesine vereceğimiz bir planlama içerisindeyiz" mesajı verdi.

Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının testlerinin yapılması için son hazırlıkların ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlandığını vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki ayın ortasında test sürecine başlıyoruz. Sakarya gaz sahasıyla ilişkili 2 bin 200 kilometrekare üç boyutlu sismik alan içerisinde yaptığımız sismik yorumlarla birlikte ikinci ve üçüncü tespit kuyuları kazılmıştır. İkinci ve üçüncü kuyular sonuçlandırılmıştır. Üçüncü kuyudan bugün (önceki gün) sondaj gemimiz, operasyon merkezimiz Filyos Limanı'na doğru seyir hâline geçmiştir dördüncü kuyuya doğru.

Dördüncü kuyunun bir arama kuyusu olması planlanmaktadır. Arkadan gelecek fazlarla beraber bölgeden elde edeceğimiz üretim miktarının artacağını da söylemek lazım. O da bir planlama içerisinde ama Üçkuyu'nun bize verdiği teknik veriler ilk fazdaki belirsizlikleri çok net bir şekilde ortadan kaldırmıştır, onun müjdesini verebilirim."

'Türkiye'ye oynanan oyun bir kez daha deşifre oldu'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da Türkiye'ye oynanan oyunun bir kez daha deşifre olduğunu söyledi. Bayraktar, şunları ifade etti: