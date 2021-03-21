Asya piyasaları açıldı, dolar 8,39'a kadar yükseldi

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinin ardından dolar/TL için ilk fiyatlamalar geldi. Dolar/TL kotasyonu yüzde 15 yükselişle 8,39 seviyesinde işlem gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi.

Asya piyasalarındaki hareketlilikle Dolar/TL kotasyonu yüzde 15 yükselişle 21 Mart 21.30 sıralarında 8,35 seviyesinin üzerini gördü. Bloomberg'de yer alan son verilere göre ise dolar 8,39 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.