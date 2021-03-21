Merkez Bankası eski Başekonomisti’nden dolar yorumu: Ülkem için çok ama çok üzgünüm

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Neden sessiz kaldığım soruluyor. İnanın içimden bir şey söylemek gelmiyor. Bütün kariyerimi verdiğim kurumum ve çalışma arkadaşlarım adına üzgünüm. Ülkem için çok ama çok üzgünüm."
Neden sessiz kaldığım soruluyor.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 21, 2021
İnanın içimden bir şey söylemek gelmiyor.
Bütün kariyerimi verdiğim kurumum ve çalışma arkadaşlarım adına üzgünüm.
Ülkem için çok ama çok üzgünüm..
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