CHP Sözcüsü Öztrak: Bu görülmemiş beceriksizliğin müellifi Erdoğan Şahsım Hükümetidir

Faizi yüzde 17'den yüzde 19'a çekip,

TL'nin yüzde 10'nun üzerinde değer yitirmesine sebep olmak.

Hem daha yüksek faiz,

Hem daha değersiz TL ile milleti ezmek.

Bu görülmemiş beceriksizliğin müellifi Erdoğan Şahsım Hükümetidir.