CHP Sözcüsü Öztrak: Bu görülmemiş beceriksizliğin müellifi Erdoğan Şahsım Hükümetidir

Bloomberght'nin haberine göre; Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti.
Dalgalanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şu ifadeleri kullandı:
"Faizi yüzde 17'den yüzde 19'a çekip, TL'nin yüzde 10'nun üzerinde değer yitirmesine sebep olmak. Hem daha yüksek faiz, Hem daha değersiz TL ile milleti ezmek. Bu görülmemiş beceriksizliğin müellifi Erdoğan Şahsım Hükümetidir."
Faizi yüzde 17'den yüzde 19'a çekip,— Faik Öztrak (@faikoztrak) March 21, 2021
TL'nin yüzde 10'nun üzerinde değer yitirmesine sebep olmak.
Hem daha yüksek faiz,
Hem daha değersiz TL ile milleti ezmek.
Bu görülmemiş beceriksizliğin müellifi Erdoğan Şahsım Hükümetidir.
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