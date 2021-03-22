Piyasalarda zorlu hafta: Dolar/TL, 8.47'den 7.70'e döndü

Haftaya 8.35 seviyelerinde başlayan dolar/TL, gece yarısı 8.4786 seviyelerine kadar ulaştı. Benzer hareketlerle euro da 10 lirayı aştı. Bu sabah Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından düşüşe geçen kurlar, artışların yarısını geri verdi. Dolar/TL 7.70'in, euro/TL 9.20'nin altına çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) sürpriz başkan değişimi sonrası ilk işlem gününde, tüm gözler piyasaların vereceği tepkilere çevrilmiş durumda.

Haftaya yüzde 15'i aşan yükselişlerle 8.35 liranın üzerinde başlayan dolar/TL, gece saat 01.00 sularında gün içi zirve olan 8.4786'yı gördü. Benzer hareketlerin yaşandığı euro/TL de 10'un üzerine çıktı ve 10.08'ler test edildi.

Asya piyasalarındaki ilk tepkilerin ardından bu sabah saatlerinde kurlar bir miktar gevşedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan gelen 'serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyeceği' açıklamasıyla birlikte düşüş hız kazandı. Dolar/TL, 7.70'in altını test ederken euro/TL ise 9.15'e kadar indi.

Cuma günü kur, 7.1897 ile 25 Şubat'tan beri en düşük seviyeyi görmüş, kapanışını ise 7.21 seviyelerinden gerçekleştirmişti. Euro/TL de geçen haftanın kapanışını 8.60'tan yapmıştı. Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 8.5803'te bulunuyor. Euro/TL'de rekor ise 10.2027 olarak Kasım 2020'de görülmüştü.