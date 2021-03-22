Borsa İstanbul'da işlemler ikinci kez durdu: Kayıp yüzde 7'yi geçti

Merkez Bankası'nda sürpriz başkanı değişikliği sonrası piyasalardaki satış baskısından Borsa İstanbul da nasibini aldı. Yüzde 6.65 düşüşle açılan borsada, devre kesici uygulaması tetiklendi ve işlemler yarım saatliğine durduruldu. İşlemler yeniden başladıktan sonra kayıplar yüzde 7'nin üzerine çıktı. 2. kez devre kesici uygulaması devreye girdi.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 09.55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı. Dünya gazetesinin aktardığına göre şunlar kaydedildi:

"Pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10:20'de tek fiyat emir toplama, 10:25'de eşleştirme yapılacak ve 10.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir.

Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır."

Endekste işlemlere aranın ardından tekrar başlandı. 8 dakika süren işlemlerin ardından BİST 100'de ikinci kez devre kesici uygulaması tetiklendi. Devre kesici öncesinde BİST 100, yüzde 7 düşüşle 1.421,95 puandaydı.

Açılışta 100 hissenin 94'ü değer kaybetti

Açılışta, BİST 100'de işlem gören 100 hisse senedinden 95'ü değer kaybederken 5 hisse senedinin fiyatı değişmedi. Günün tek kazançlı hisse senedi ise yüzde 1.87'lik primle Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ oldu. BİST 100'de 48 hisse senedi yüzde 7'nin; 92 hisse senedi ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybı yaşıyor.