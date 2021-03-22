Türkiye'nin risk priminde hızlı yükseliş

Türkiye'nin risk primi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişimin ardından ilk işlem gününde hızlı yükseliş kaydetti.

5 yıllık kredi temerrüt takası 156 baz puan yükseldi ve 466 baz puan seviyesine çıktı. Böylelikle risk priminde Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye'nin risk primi Şubat'ta 290 baz puan seviyesinin altına kadar gevşemişti.

TCMB başkanlığında yaşanan değişimin ardından geçen haftayı 7.21 seviyesinde kapatan Dolar/TL kuru Asya'daki sığ işlemlerde 8.47 seviyesini test ettikten sonra 8 seviyesinin altına kadar geriledi.

10 yıllık tahvil getirilerinde ise rekor yükseliş kaydedildi. Buna göre Türkiye 10 yıllık tahvil getirileri 329 baz puanla yüzde 17.35'e yükseldi.

Bloomberg Dolar Endeksi yeni haftaya yatay başlarken, ABD 10 yıllık tahvil getirisinde yüzde 1.67 seviyesi kaydedildi.