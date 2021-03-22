Goldman Sachs ve EBRD’den Türk şirketi DgPays’e yatırım

Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım yapmak üzere anlaştı

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk şirket DgPays'e yatırım yapmak üzere anlaştı.

Bankalar ve alternatif ödeme kanalları için finans teknolojileri sağlayan bir şirket olan DgPays, 9.2 milyon kredi kartı, 3.200 ATM ve 150.000'den fazla POS ödeme noktasıyla Türkiye'de faaliyet gösteriyor.