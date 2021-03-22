Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Kısa zamanda Cuma günü olan kur seviyesine geri döneceğini düşünüyorum

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Aşan, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti 20 yıllık hizmeti boyunca sosyal devlet anlayışı içinde serbest ekonomi piyasasına bağlı. 2018 yılında ambargo sonrası da oldu. Sermaye kontrolü yapılacak, bankalardaki mevduatlar dondurulacak. Bu haberlerin bir karşılığı yok. Sosyal medyada konu hakkında böyle haberler çıkıyor. Hükümetin yaklaşımı bu noktada hiçbir zaman piyasanın işleyişini bozacak bir hamle olmayacak.

Sosyal medyada dönen haberlere riayet etmemek gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken şeyin değişiklik ardından verilmesi gereken mesajlardır. Verilen mesajlara bakılması gerekiyor.

Para politikası tarafında olağanüstü bir kurul toplamayacak. Enflasyon'daki büyümenin kalıcı bir büyümenin kaçınılmaz olduğunu söyledi. MB başkanı bu noktada önümüzdeki dönemde neler yapacağını duyurmuş oldu. Elbette MB başkandaki değişiklik yeni bir politika değişikliğine işaret etmiş olabilir ama süreç içerisinde de gördük sığ hacimle gerçekleşen hareketliliğin azalacağını düşünüyorum. Kısa zamanda Cuma günü olan kur seviyesine geri döneceğini düşünüyorum. Var olan para politikası gerekliği, neyse oraya doğru yaklaşılacak.