Merkez Bankası Başkanı'ndan mesaj

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kamuoyuyla bir mesaj paylaştı. Kavcıoğlu, "Ülkemiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Görevimizi tüm paydaşlarla iletişim kaynaklarını etkin tutarak yürütmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yeni TCMB Başkanı Kavcıoğlu, kamuoyuyla paylaştığı mesajında, ülke ekonomisini kalkındırma, şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu yaptı.

"Önümüzdeki dönemde büyük bir özveriyle, yatırım, üretim ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşturulmasına katkı sağlayacağız" diyen Kavcıoğlu, "Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek'

Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

"Enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle şeffaflık ve öngürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Görevimizi tüm paydaşlarla iletişim kaynaklarını etkin tutarak yürütmeye devam edeceğiz. Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde hep birlikte büyük bir özveri ile yatırım üretim ihracat ve istihdamı artırıcı Sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Makro ekonomik istikrarı pekiştirerek ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükselmeye devam edeceğine inancım tamdır"