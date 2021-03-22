S&P Global: Türkiye'de sermaye kontrolü riski arttı ancak temel senaryomuz bu değil

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'nin sermaye kontrollerini uygulama riskinin arttığını, ancak Pazartesi günü Merkez Bankası Başkanı'nın aniden görevden alınmasının liranın düşmesine yol açmasının ardından temel senaryolarının bu olmadığını duyurdu.

Bloomberg HT'nin haberine göre S&P Global analistleri tarafından yapılan açıklamada, "Son değişiklikler bir kez daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sınırlı operasyonel bağımsızlığını ve ekonomi politikasının genel olarak düşük öngörülebilirliğine vurgu yapıyor. Bizim görüşümüze göre, kısa vadede dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri, yurt içinde yerleşik mevduat sahiplerinin davranışları ve son gelişmelere tepki olarak giderek daha fazla Dövize dönüp dönmedikleridir. Riskler artsa da, sermaye kontrolleri temel senaryomuz değil" ifadelerine yer verildi.