Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400’e yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'nda yaşanan değişim sonrası piyasalarda başlayan dalgalanma sürüyor. Refinitiv verilerine göre Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400’e yükselerek en az 10 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Londra swap piyasası 2019 yılında da gündeme gelmişti. Türk bankalarının Londra piyasalarına TL akışını kesmesiyle Nisan 2019'da TL swap faizleri yüzde 1200'e kadar çıkmıştı. Ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların bu tür işlemlerine özkaynaklar üzerinden sınırlama getirmiş ve işlem hacimleri de çok düşük seviyelere inmişti.

Swap faizinin yükseltilmesiyle yabancı yatırımcıların TL borçlanarak Türk Lirası karşısında açığa satış pozisyonu almasının maliyeti yükseltiliyor.

Bu yolla TL'nin değer kaybetmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak bu yöntemin serbest piyasa dinamikleriyle örtüşmediği ve yabancı yatırımcının TL cinsi varlıklara olan güvenine uzun vadeli zarar verdiği eleştirileri yapılıyor.

Dün ABD Doları karşısında yüzde 10 değer kaybeden TL, bugün yatay hareket ediyor. Dolar/TL kuru 7.89 seviyesinde. BBC Türkçe'nin aktardığına göre BlueBay Capital varlık yönetimi şirketinden gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash, yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda swap faizlerinin yükseltilmesi adımını eleştirdi ve "TL'ye karşı kısa pozisyon almanın maliyetini yükseltiyorlar ama aynı zamanda TL cinsi varlıklara yatırım yapmış kişileri de bitiriyorlar. Naci Ağbal'a ve Türkiye'nin hikayesine güvenip yatırım yapanlar cezalandırılıyor" dedi.